Großeinsatz am Lankower See : Suche nach vermisstem Jungen (12) bislang erfolglos

Ein Zwölfjähriger verschwindet spurlos beim Baden im Lankower See in Schwerin. Rettungskräfte suchten nach ihm - mit Tauchern, Drohen und Suchhunden.

Schwerin | Von dem zwölfjährigen Jungen, der am Sonntagabend beim Baden im Lankower See verschwunden ist, fehlt weiterhin jede Spur. Auch am Montag haben Einsatzkräfte fieberhaft nach dem Kind gesucht. Weiterlesen: Zwölfjähriger Junge bleibt vermisst Am Vormittag waren zunächst noch einmal die Rettungstaucher der DLRG Zarrentin im Einsatz – ohne Ergebnis. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.