Schwerin : Suchtklinik im Mueßer Holz wird nächstes Jahr fertig

Evangelische Suchtkrankenhilfe baut in der Hamburger Allee ein Reha-Zentrum mit 64 Plätzen

Schwerin | Im September 2022 soll sie fertig sein: die Reha-Klinik der Evangelischen Suchtkrankenhilfe MV im Mueßer Holz. In der Hamburger Allee, nicht weit entfernt von der Kästner-Sporthalle, entsteht eine Einrichtung mit insgesamt 64 Plätzen. Rund 16 Millionen Euro werden in das Projekt investiert. Die neue Klinik ersetzt die bisherige Suchtklinik in Tessi...

