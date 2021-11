Weltwechsel in Schwerin : Syrer Hamoud Aldghim erzählt von seiner Heimat

„Eine Teestunde mit ...“ lädt zum Austausch. Reihe gehört zur landesweiten Aktion „weltwechsel“, bei der an 22 Orten Wegen zu einer gerechteren Welt gesucht wird.

Schwerin | Eine „Teestunde“ mit ... Hamoud Aldghim heißt es am 7. November um 16 Uhr im Café Dar. Der Nachmittag ist Teil der landesweiten Veranstaltungsreihe „weltwechsel“, bei der mit 74 Aktionen in 22 Orten Mecklenburg-Vorpommerns nach Wegen zu einer gerechteren Welt gesucht wird. Vom 5. bis 27.November sind es dreizehn in Schwerin und sechs im Schweriner Uml...

