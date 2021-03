„Die Toten von Marnow“ : TV-Thriller in der ARD bringt Quote für Schwerin

Mit dem Krimi „Die Toten von Marnow“ profiliert sich die Stadt als Drehort – Stadtmarketing plant Führungen zum Film

Schwerin | In der ARD laufen am Mittwoch und Donnerstag die beiden letzten Folgen von „Die Toten von Marnow“. Showdown für die TV-Kommissare Frank Elling und Lona Mendt, die den Hintermännern einer mysteriösen Mordserie auf der Spur sind. 5,71 Millionen Zuschauer sahen am Sonnabend die zwei ersten Episoden. Marktanteil: 18,6 Prozent. Kritiker überschlagen sich m...

