Schwerin : Tanztheater gratuliert zum Dom-Jubiläum

Aufführung ohne großes Publikum: Corona bringt noch weitere Veränderungen am Programm zur 850-Jahr-Feier mit sich

Schwerin | Die Premiere sollte eigentlich schon am 30. April in der Kirche stattfinden, pandemiebedingt blieb es jedoch bei einer Probe ohne Zuschauer. Am Wochenende nun gratulierte das Tanztheater Lysistrate mit seinem Programm „Danse Sacrale“ zum 850. Geburtstag des Schweriner Doms. Auch diesmal fand die Aufführung nicht vor großem Publikum statt. Nur die Elte...

