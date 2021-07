Flohmärkte in Schwerin : Tausende stöbern am Stadthafen

Der Flohmarkt am Stadthafen ist für viele Schweriner seit Jahren ein beliebtes Ausflugsziel. Nun fand er nach fast zehn Monaten wieder statt.

Schwerin | Der erste Flohmarkt an der Werderstraße zog am Wochenende Tausende Besucher an. An beiden Tagen kamen laut Veranstalter mehr als 3000 Menschen. Vor allem am Sonnabend hatten Gäste eine breite Auswahl. 52 Händler hatten da ihre Stände aufgebaut. Am Sonntag waren es noch 21 Trödler. Einer von ihnen waren Anne-Marie und Hannes Asmus. Das Ehepaar betre...

