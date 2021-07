Klein Trebbow : Teehaus zeigt Ausstellung über Widerstandskämpfer

Der Förderverein nutzt den historischen Ort, um Geschichte zu vermitteln. Ein neues Projekt ist in Arbeit.

Klein Trebbow | An dem kleinen Teehaus inmitten der Parkanlange am Trebbower See ist der Mantel der Geschichte vorbeigerauscht. So beschreiben die Mitglieder des Fördervereins Denkstätte Teehaus Trebbow den versteckten Ort und die Geschehnisse, die sich hier zugetragen haben. Denn genau hier wurden vor 77 Jahren die Absprachen für das geplante Hitler-Attentat am 20. ...

