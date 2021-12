Panne in Schwerin behoben : Terminvergabe für Impfung von Fünf- bis Elfjährigen startet

Am 21. Dezember können in Schwerin auch jüngere Kinder gegen Corona geimpft werden.

Schwerin | Die Terminvergabe für die Kinderimpfungen ist wieder in Betrieb. Am Donnerstag konnte die Hotline des Landes für Stunden keine Termine für die Impfungen von Fünf- bis Elfjährigen in der Landeshauptstadt vergeben. Seit Freitag können nun wieder Termine unter der Telefonnummer 0385/20271115 angefragt werden. Weiterlesen: Hotline kann aktuell keine Te...

