Crivitz : Testpflicht ist im Alltag kaum umsetzbar

Auch am zweiten Tag sind die Warteschlangen vor den Testzentren im Landkreis lang. Parchimer weichen nach Crivitz aus.

Crivitz | In Crivitz stehen die Uhren nicht mehr still. Zwölf Eieruhren rattern auf einem Tisch im Bürgerhaus nebeneinander die Zeit herunter. Vor jeder liegt ein Zettel und ein kleiner Plastikstreifen, ein Corona-Schnelltest. Auch an Tag zwei der neuen Test-Pflicht im Landkreis Ludwigslust-Parchim stehen die Menschen vor den Zentren Schlange. Parchi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.