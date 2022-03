Kein Theater : Theatervorstellungen in Crivitz und Schwerin abgesagt

„Solo Sunny“ in Volkshaus Mecklenburg und auch „Kinder des Olymp“ im Großen Haus müssen krankheitsbedingt ausfallen. Die Termine wurden ersatzlos gestrichen.

Schwerin, Crivitz | Es sollte jeweils ein besonderer Abend werden in Crivitz und Schwerin. Doch nun muss das Mecklenburgische Staatstheater die Vorstellungen am 25. und 26. März absagen. Lesen Sie auch: Sunny singt auf der Theaterbühne noch immer Solo Krankheitsbedingt wurden die Termine ersatzlos gestrichen. Somit fällt am 25. März „Solo Sunny“ mit geplantem Begin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.