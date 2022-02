Ethische Glaubensfragen : Thomas-Morus-Bildungswerk Schwerin beleuchtet Krieg in Ukraine

Das katholische Thomas-Morus Bildungswerk in Schwerin bietet Interessierten in der kommenden Woche ein Referat über den Ukraine-Russland-Konflikt. Dabei stehen ethische Fragen im Mittelpunkt.

Schwerin | Das Thomas-Morus-Bildungswerk in Schwerin beleuchtet am 2. März den Russland-Ukraine-Konflikt. Dabei wird Dr. Marco Schrage, Priester des Bistums Osnabrück, die jüngsten Ereignisse in Hinblick auf die katholische Soziallehre einordnen. Ethische Fragen „Hinsichtlich der Ereignisebene können wir uns den Umständen entsprechend gut informieren. Aber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.