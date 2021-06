Rettung vor den Erntemaschinen : Mit der Drohne im Einsatz, um den Reh-Nachwuchs zu schützen

Tierarzt Carsten Daetz unterstützt die Agp Lübesse bei der Kitz-Rettung. Durch die Zusammenarbeit können die Jungtiere vor den tödlichen Kollisionen mit den Erntemaschinen bewahrt werden.

Jamel/Sülstorf | Der Nebel liegt wie ein weißes Band über den Wiesen. Auf den Grashalmen hat sich der Tau ein Nachtlager gemacht. Beiden geht es an diesem Tag an den Kragen. Doch bis die Sonne erwacht und die ersten Mäher auf die Wiesen bei Sülstorf und Jamel rollen, will Carsten Daetz noch Leben retten. Denn die Grünflächen sind auch Rückzugsort für Ricken, die Nachw...

