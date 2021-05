Heiraten in der Landeshauptstadt : Josephine Steinecke traut Paare in Schwerin – und auf Mallorca

Die 34-jährige Josephine Steinecke war eine der ersten freien Traurednerinnen Deutschlands

Schwerin | Ihre schönste Trauung? Da muss Josephine Steinecke etwas überlegen. „Die auf Mallorca, in den kleinen, verwunschenen Fincas“, sagt sie dann. Und schiebt nach: „Und die direkt am See in Schwerin.“ Dort sitzt sie auch gerade, in der warmen Nachmittagssonne mit Blick aufs Schweriner Schloss. Von der Studentin zur freien Traurednerin Josephine Stein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.