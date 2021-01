Triathlet Robert Prahl : Alternatives Trainingsprogramm im Schnee

Die sportlichen Trainingsmöglichkeiten sind derzeit eingeschränkt. Triathlet Robert Prahl wählte eine Familienvariante.

Schwerin | Schlittenfahren und Schneemann bauen: So sieht der alternative Trainingsplan des Schweriner Triathleten und Radsportlers Robert Prahl an diesem Wochenende aus. Angesichts der weißen Pracht war der Familienausflug in den Schweriner Schlossgarten schne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.