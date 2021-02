Schweriner Umland : Uelitzer setzen Zeichen gegen Gaffer und Störenfriede

Kommune wird Mitglied im bundesweiten Verein Soko Respekt

Uelitz | Stolz ist Klaus-Otto Meyer auf seine Feuerwehr. In den vergangenen Jahren haben sie sich ein gutes Team mit einer sehr guten Ausbildung aufgebaut, berichtete er gern jedem. Dass die Arbeit in der Wehr aber auch so manche dunkle Kapitel hat, weiß der Uel...

