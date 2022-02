Friedensdemo in Schwerin : Ukrainer bitten vor der Staatskanzlei unter Tränen um Hilfe

Es gibt wenig Essen, die Läden sind leer, Treibstoff ist knapp – Ukrainer in Schwerin erzählen über die dramatische Lage ihrer Familien nach dem Angriff Russlands. Und sie mahnen angesichts der Gefahr: Putin kenne keine Grenzen

Schwerin | „Die Lage ist eskaliert“, sagt Oksana Schoorlemmer. Die Ereignisse der vergangenen Tage haben an ihren Kräften gezehrt. Um sechs Uhr in der Früh klingelt am Donnerstag das Telefon der Ukrainerin aus Schwerin. Ein Anruf ihrer Eltern. Der Flughafen in ihrer Heimatstadt wurde bombardiert. „Es ist alles so schlimm“, schildert sie die Eindrücke aus den Tel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.