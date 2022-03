Treffen vor Ort : Umweltausschuss stellt neuen Crivitzer Stadtpark vor

So soll der neue Erholungsort der Stadt aussehen. Interessierte Bürger erfahren bei einem Vor-Ort-Termin den aktuellen Stand.

Crivitz | Der Stadtpark in Crivitz nimmt immer mehr Gestalt an. Nachdem das rund 9000 Quadratmeter große Gelände erst einmal von Unrat und Wildwuchs befreit wurde, geht es nun an die Gestaltung des Erholungsortes der Stadt. Dazu lädt der Umweltausschuss alle interessierten Bürger zu einem Treffen vor Ort ein. Lesen Sie auch: Crivitz bekommt eine grüne ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.