Skandal in Rastow : NPD-Plakate prangen in 20 Meter Höhe am Schornstein der Schule

Rastows Bürgermeister und Amtsleiter fordern Partei auf, die Werbeschilder abzunehmen und erstatten Anzeige bei der Polizei. „Rastower Untergrund“ hatte so eine Aktion bereits für die Wahlen im September angekündigt.

Rastow | Dichter Nebel liegt am Morgen über Rastow. Auch der gut 20 Meter hohe Schornstein an der Dr.-Ernst-Alban-Schule ist in weißen Dunst gehüllt. Als sich die Schwaden langsam lichten, leuchtet es ungewohnt rot aus der Höhe. Zwei große NPD-Werbeplakate prangen am Schornsteinkopf. Aber wer hat sie dort angebracht? „Es ist noch völlig unklar. Aber sicher ...

