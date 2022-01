Polizeieinsatz in Schwerin : Unfall auf Parkplatz hat schwere Verletzung zur Folge

Ein Autofahrer übersah auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt in der Güstrower Straße eine Fußgängerin.

Schwerin | Ein 52-Jähriger übersah am Mittwochabend gegen 18:20 Uhr eine Fußgängerin und erfasste diese mit dem Auto. Beim Einparken auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt in der Güstrower Straße kollidierte der 52-jährige Autofahrer mit einer 82-jährigen Fußgängerin. In der Folge stürzte diese und erlitt unter anderem Verletzungen am Kopf. Zur weiteren medizini...

