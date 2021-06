Schwerin : Ampel bei Unfall in Friedrichsthal zerstört

Die Kollision ereignete sich auf der Brücke über der Umgehungsstraße. Die Feuerwehr musste die umgefallene Ampel bergen.

Schwerin | In Friedrichsthal hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Brücke über der Umgehungsstraße in Richtung Stadt ein Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Auto gegen eine Ampel. Die Ursache für die Kollision war zunächst unklar. Um an der Unfallstelle in der Lärchenallee zu helfen und die umgestürzte Ampel zu bergen, wurde die Feuerwehr alarm...

