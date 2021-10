Unfall in Pinnow : Auto erfasst zwei Fußgänger

Bei dem Unfall auf der B 321 bei Pinnow am Sonntagnachmittag wurden ein 70-Jähriger und ein Kleinkind verletzt.

Pinnow | Zwei Fußgänger sind am Sonntagnachmittag auf der B 321 von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an einer Ampelkreuzung in Höhe Pinnow. Wie die Polizei berichtet, hatte ein nach rechts abbiegendes Auto die beiden Fußgänger, die bei Grün die Straße überqueren wollten, erfasst. Dabei wurde ein 70-jähriger Fußgänger schwer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.