Unwetter : Auf Schweriner Straßen steht das Wasser

In kürzester Zeit gingen mehr als zehn Liter Regenwasser nieder - Feuerwehr im Dauereinsatz

von Christian Koepke

28. August 2019, 20:15 Uhr

Schon wieder Hochwasser-Alarm in Schwerin. Bei dem Gewitter am Mittwochabend gingen innerhalb kürzester Zeit zehn Liter Regenwasser und mehr nieder – zumindest an einigen Stellen in der Stadt und auf dem Großen Dreesch. Rund um Pfaffenteich steht das Wasser auf den Straßen wieder so hoch, dass der Verkehr zum Erliegen kommt. Die Feuerwehrleute sind im Dauereinsatz.

Ein ausführlicher Artikel folgt!