Vandalismus in Schwerin : Sachbeschädigung von Autos: Polizei fasst vier Täter

Dank präziser Zeugenaussagen konnte die Beamten mehrere Täter in Schwerin festnehmen.

von svz.de

08. Oktober 2019, 13:07 Uhr

Gleich drei Anrufer meldeten sich in den Nacht- bzw. Morgenstunden am Dienstag bei der Polizei. Zwei Hinweisgeber beobachteten in der Wallstraße, wie sich Jugendliche an den Seitenspiegeln von Autos zu schaffen machten. Dank der präzisen Beschreibung der drei jugendlichen Schweriner konnten diese im Nahbereich der Tatorte von Beamten des Polizeihauptreviers gestellt werden.

Sachschaden von mehreren Hundert Euro

In der Wallstraße wurden insgesamt fünf Fahrzeuge und ein Verkehrszeichen durch die 14- und 15-Jährigen beschädigt, wobei hier ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro entstand.

Ein weiterer Hinweisgeber meldete sich einige Stunden später und konnte ebenfalls eine männliche Person dabei beobachten, wie sie einen Pkw in der Münzstraße beschädigte. Der 35-jährige Schweriner wurde ebenfalls von der Polizei gestellt.

Gegen alle vier Täter wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung geführt.