Kultur in Schwerin : Veranstalter sagen Konzerte ab

Schon wieder muss Torsten Below, Betriebsleiter der Sport- und Kongresshalle und der Freilichtbühne Schwerin Konzertabsagen bekanntgeben. Unter anderem kommt Peter Maffay nicht wie geplant am Donnerstag nach Schwerin.

Schwerin | Torsten Below muss erneut Konzertabsagen bekanntgeben. Weil die Corona-Auflagen die Veranstalter abschrecken oder hindern, verschiebt der Betriebsleiter der Sport- und Kongresshalle und der Freilichtbühne Schwerin seit Beginn der Pandemie immer wieder Auftritte. Peter Maffay kommt nicht nach Schwerin So wird Peter Maffay nicht wie geplant an die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.