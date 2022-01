Angemeldete Versammlung : Verkehrsbeeinträchtigungen in der Schweriner Innenstadt ab 18 Uhr

Die Polizei wird temporär einige Straßen in der Innenstadt sperren.

Schwerin | Aufgrund einer angemeldeten Versammlung sind am Montag, 24. Januar, Verkehrsbeeinträchtigungen im Innenstadtbereich Schwerins zu erwarten. Die Polizei wird die Versammlung begleiten und temporär den Straßenverkehr ab 18 Uhr an entsprechenden Kreuzungen und Straßen sperren. Mit Verkehrseinschränkungen ist in der Graf-Schack-Allee, Schloßstraße, Marienp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.