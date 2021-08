Bauarbeiten in der Wallstraße : Fahrt in die Innenstadt wird zur Geduldsprobe in Schwerin

Nach der Sperrung der Reiferbahn und Eisenbahnstraße für die Arbeiten an der Wallstraßenbrücke fließt der gesamte Verkehr nun über die Wittenburger Straße – und sorgt für lange Rückstaus.

Schwerin | Nur langsam rollt die Blechlawine über die Wittenburger Straße. Stoßstange an Stoßstange stehen die Fahrzeuge sowohl Richtung Innenstadt als auch raus aus dem Zentrum Schwerins. Die neue Umleitungsregelung durch die veränderte Sperrung an der Wallstraßenbrücke sorgt zuweilen in der Landeshauptstadt für Verkehrschaos. Rückstau und blockierte Einfahr...

