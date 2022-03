Verkehr in Schwerin : Crivitzer Chaussee – Verkehrsführung wird geändert

Erneut wird die Verkehrsführung in der Baustelle Crivitzer Chaussee in Schwerin verändert. Ab Mittwochnachmittag verkehren Autos in beiden Fahrtrichtungen auf den stadteinwärts führenden Spuren.

Schwerin | Nach vier Jahren Bauzeit in der Crivitzer Chaussee zwischen Raben Steinfeld und Zippendorf haben sich die meisten Autofahrer darauf eingestellt, dass es immer mal wieder Veränderungen in der Verkehrsführung gibt. Ab Mittwochnachmittag wird der Verkehr zwischen Mueß und dem Störkanal auf die andere Richtungsfahrbahn verschwenkt. Sprich: Die Autos rolle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.