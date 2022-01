Verletzte nach Unfall in Schwerin : Bus schiebt mehrere Fahrzeuge zusammen

Mehrere Fahrzeuge kollidieren in der Schweriner Innenstadt.

Schwerin | Bei einem Unfall in der Wismarschen Straße in Schwerin sind am Montagnachmittag mehrere Insassen verletzt worden. Der Rettungseinsatz dauert zur Stunde noch an. Mehrere Fahrzeuge kollidierten miteinander, darunter ein Nahverkehrsbus. >> Mehr Informationen in Kürze. ...

