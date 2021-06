Schwerin : Viele Schicksale bis heute ungeklärt

80 Jahre nach dem Überfall auf die Sowjetunion: Volksbund lädt zur Gedenkveranstaltung auf den Friedhof der Opfer des Faschismus ein

Schwerin | Du wirst ewig in unseren Herzen leben, so steht es in kyrillischer Schrift auf dem Grabstein von Iwan Antonowitsch Subow. Der Gardeleutnant der sowjetischen Streitkräfte starb im Juni 1950 im Alter von nur 28 Jahren. Begraben liegt er auf dem Friedhof für die Opfer des Faschismus (OdF) am Schweriner Obotritenring. Der schwarze Stein, auf dem ein Panze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.