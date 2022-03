Verkehrsbehinderung : Der Schweriner Parkweg wird voll gesperrt

Vom 7. März an ist die Zufahrt von der Schloßgartenallee in den Parkweg nicht mehr befahrbar.

Schwerin | Von Montag an ist die Zufahrt von der Schloßgartenallee in den Parkweg in Schwerin voll gesperrt. Darüber informiert die Stadt in einer aktuellen Mitteilung. Vom 7. März an werden im Parkweg im Auftrag der Schweriner Stadtwerke neuen Versorgungsleitungen verlegt, heißt es weiter. Deswegen ist die Zufahrt für Autofahrer und Fußgänger in dieser Zeit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.