Weihnachtsmarkt : Vorfreude auf die Winterzeit in Schwerin steigt

Die ersten Buden haben mit dem Glühwein-Ausschank begonnen. Auch der Weihnachtsmarkt wird bereits sichtbar.

Schwerin | Auch wenn der Geruch von gebrannten Mandeln und Mutzen in der Luft noch fehlt: In der Schweriner Innenstadt steigt die Vorfreude auf die Weihnachtszeit. Die ersten Glühweinstände in der Schmiedestraße und am Schlossanleger werden bereits zahlreich angesteuert. Auch sieben Erzieherinnen aus der Ostseestadt Barth kamen nicht an Harald Raabs Glühwein vor...

