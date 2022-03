Waldorfschule Schwerin : Vortrag über den Aufstand der letzten Generation

Wer steckt hinter der Protestbewegung? Veranstaltung in der Waldorfschule in Schwerin berichtet über Hintergründe und Aussichten der Aktivisten.

Schwerin | „Aufstand der letzten Generation“ – eine Gruppe von Aktivisten sorgt in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Wer sind die Aktivisten und für was setzen sie sich ein? In einem Vortrag am Freitag, 4. März, in der Waldorfschule, Schlossgartenallee 57, werden die Hintergründe und die Pläne der Gruppe näher erläutert. Los geht die Veranstaltung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.