Wahlkampf : Wahlplakate in Schwerin zerstört

Vielerorts liegen beschädigte Plakate auf den Straßen. Eine Partei wittert bereits eine systematische Aktion. Schweriner Wahlleiter bleibt gelassen.

Schwerin | Die Schweriner Partei Die Linke schlägt Alarm. „Hunderte Wahlplakate wurden in den sechs Wochen vor der Stimmabgabe am 26. September auch in der Landeshauptstadt demoliert, grob heruntergerissen, beschmiert oder gar die Köpfe der Kandidaten abgerissen“, schreibt Mario Menzzer (Die Linke) in einer Mitteilung. Von dem Problem betroffen sind alle Parteie...

