Schwerin : Was sich ab Montag in Kita und Schule ändert

Mit sinkender Inzidenz öffnen ab 17. Mai Schweriner Kitas und Schulen. Damit müssen Eltern wieder neue Regelungen beachten.

Schwerin | Nach zwei Wochen Notbetrieb wechseln Schulen und Kitas in MV ab Montag wieder in die Regelversorgung. Je nach Inzidenz gelten in den Landkreisen und kreisfreien Städten unterschiedliche Maßnahmen. Für Schwerin, wo der Inizidenzwert seit Tagen stabil unter 50 liegt, ist Folgendes zu beachten: Grundschulen und weiterführende Schulen: Bis zu einer ...

