Wegen Corona : Konfirmationen in Schwerin finden erst im August statt

Ein ungewöhnliches Ende einer ungewöhnlichen Konfirmanden-Zeit. Die für Mai geplanten Festgottesdienste werden verlegt.

Schwerin | Dass sich die Corona-Lage in Deutschland tatsächlich bald deutlich entspannt, hoffen viele Schweriner Familien schon seit einigen Monaten. Die Kirchgemeinden verlegten deshalb die meisten ihrer Konfirmationen vom Mai in den August. Die 15 Konfirmanden der Domgemeinde werden ihren Fest-Gottesdienst am 22. August begehen. „Viele Eltern hoffen, dass d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.