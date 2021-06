Förderbescheid für geplante Sanierung : Weinbergschule in Lankow freut sich über Finanzspritze

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig überreicht einen Förderbescheid für die geplante Sanierung des Schulgebäudes.

Schwerin | Freude bei der Weinbergschule in Lankow: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat am Dienstag einen Förderbescheid in Höhe von 1,8 Millionen Euro überreicht. Das Geld aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung soll für die grundlegende Sanierung des Schulgebäudes in der Eutiner Straße verwendet werden, die insgesamt 2,4 Millionen Euro kosten...

