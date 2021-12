Corona in Schwerin : 2Gplus schreckt viele Gäste vom Restaurantbesuch ab

Wo zuvor punkt 12 Uhr die Mittagstische besetzt waren, herrscht nun gähnende Leere. Viele scheinen sich vor einem Restaurantbesuch nicht testen lassen wollen, auch wenn neue Abstrichzentren eröffnet haben.

Schwerin | Das Angebot für den Mittagstisch klingt verlockend: einen Burger mit Süßkartoffelpommes oder doch die schnelle Currywurst? Der Magen meldet sich auch schon seit dem späten Vormittag. Nun heißt es, schnell in die Mittagspause und das beste Angebot in der Innenstadt abgreifen. Trotzdem kommen in den Bistros, Restaurants und Suppenküchen der Stadt kaum G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.