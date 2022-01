Zum Schutz vor Omikron : Weniger Besucher in Helios Kliniken Schwerin zugelassen

Vorkehrungen dienen dem Schutz vor Omikron. Weil Besuche wichtig für die Genesung seien, sieht die Klinikleitung vorerst von generellem Besuchsverbot ab.

Schwerin | Die Helios Kliniken Schwerin passen ab dem 7. Januar ihre Besuchsregeln an. Ziel ist der bestmögliche Schutz von Mitarbeitern und Patienten vor einer Infektion mit der Omikron-Variante, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses. Weiterlesen: Alle Besucher brauchen Corona-Tests Ab Freitag dürfen Patienten am Tag jeweils nur noch Besuch von e...

