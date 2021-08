Schwerin : Beratung in Not – Protestaktion gestartet

Das Diakonische Werk erhöht den Druck auf Land und Kommunen.

Schwerin | Trauer um einen Angehörigen, Trennung, Job-Verlust: Oft sind es Menschen in existenziellen Notlagen, die in der Evangelischen Beratungsstelle am Schweriner Hauptbahnhof Rat und Hilfe finden. Ob das Team um Leiter Klaus Schmidt diese Unterstützung auch vom kommenden Jahr an in vollem Umgang anbieten kann, ist allerdings ungewiss. Grund ist das Wohlfahr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.