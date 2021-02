Wirtschaft in Schwerin : Lange Schlange an der Bubble-Tea-Bar

Vor der neuen Tee-Bar in der Helenenstraße warten die Kunden auf ihr süßes Getränk

Schwerin | Um die neu eröffnete Bubble-Tea-Bar ist in Schwerin ein regelrechter Hype entstanden. Trotz eisiger Temperaturen reichte die Schlange vor dem Geschäft bis zu den Schaufenstern von C&A in der Marienplatzgalerie. Ganz vorne in der Schlange stehen Anton...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.