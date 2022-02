Kinderbetreuung in Not : Wittenfördener brauchen dringend Hilfe beim Kita-Neubau

Im Altbau der Kita „Zwergenland“ ist der Boden nach einem Rohrbruch mit Kolibakterien kontaminiert, das Gebäude muss abgerissen werden. Doch nun fehlt Platz für die Kinder und der Gemeinde das Geld für einen Ersatzbau.

Wittenförden | Es ist ungewohnt still auf dem Gelände der Kita „Zwergenland“ in Wittenförden. Schuld daran ist aber an diesem Tag nicht nur der graue Himmel und leichte Nieselregen. Vielmehr fehlt es an Kindern im Haus. Einige Gruppen mussten ausziehen, denn schon im Herbst vergangenen Jahres wurde ein Rohrbruch an der Abwasserleitung im Altgebäude der Kita festgest...

