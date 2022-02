Unter den Top Ten : Youtuber bewerten zwei Gehege des Schweriner Zoos

Youtubekanal Erlebnis-Zoo schwärmt von den Anlagen der Löwen und Nashörner im Schweriner Zoo.

Schwerin | Gleich zwei Anlagen des Schweriner Zoos haben es in die Top 10 geschafft. So bewerten das zumindest die Betreiber des Youtube-Kanals Zoo-Erlebnis. In den 28 Zoos, die besucht wurden, haben es zwei Gehehge in Schwerin unter die Top zehn geschafft. Die Löwen-Anlage als zweitgrößte in Deutschland und die Nashornanlage als größte in deutschen Zoos. ...

