Polizei sucht Zeugen : Zwei Autos in Crivitz und Banzkow gestohlen

Die Polizei hat die Diebe noch nicht gefasst. Die Fahrzeuge sind zur Fahndung ausgeschrieben.

Crivitz, Banzkow | In dieser Woche wurden in Crivitz und Banzkow zwei Autos gestohlen. Ein Toyota Auris Hybrid in der Farbe Grau wurde in der Nacht zu Dienstag, 8. Februar, in Crivitz geklaut. In der Nacht zu Freitag, 11. Februar, fuhren der oder die Täter mit dem zweiten Wagen weg – ein Audi A4 Avant in der Farbe Schwarz, der in Banzkow stand. Dadurch entstand ein Gesa...

