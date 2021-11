Unfall in Plate : Zwei Autos kollidieren in Kurve frontal zusammen

Während der Bergung musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.

Plate | Am Morgen des 19. Novembers sind zwei Autos in einer Kurve in der Umgebung Plate frontal kollidiert. Der Unfall ereignete sich um 8.20 Uhr. Während der Bergung musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden. Zwei Personen sind verletzt. Beide Autos sind nicht mehr fahrbereit. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.