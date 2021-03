Crivitz : Zwei Coronafälle an Crivitzer Regionalschule

Lehrer betroffen - Schüler werden nach Hause geschickt

Crivitz | An der Crivitzer Regionalschule wurden zwei Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet. Die Tests wurde am Montag durchgeführt. Die Ergebnisse wurden am Dienstagvormittag bekannt. Der Unterricht wurde daraufhin ausgesetzt. Die Schüler befinden sich aktuell auf dem Nachhauseweg. Mehr Informationen in Kürze. ...

