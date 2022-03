Schwerin : Zwei Verletzte bei Unfällen

Am Dienstag wurde ein Radfahrer in der Wittenburger Straße in Schwerin von einem Auto erfasst. In der Hamburger Allee stürzte ein E-Scooter-Fahrer.

Schwerin | Eine 43-jährige Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag beim Abbiegen einen 33 Jahre alten Fahrradfahrer erfasst und verletzt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15 Uhr in der Wittenburger Straße auf Höhe der Einfahrt zum Parkplatz der Sport- und Kongresshalle. Der Radfahrer stürzte und musste im Krankenhaus behandelt werden. A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.