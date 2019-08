Schwerin : Abbiege-Assistent für Müllfahrzeuge

Gegen den „toten Winkel“: SAS startet in Schwerin mit neuem Sicherheitskonzept

von Mario Kuska

16. August 2019, 20:00 Uhr

Deutschlandweit gibt es jährlich dutzende Unfälle von Radfahrern, die mit Lkw kollidieren. Zum Teil mit tödlichem Ausgang. Auch wenn es solche Zusammenstöße in Schwerin nicht gegeben hat, reagiert die Schweriner Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft (SAS) jetzt mit einem Pilotprojekt.

Schwerin wird damit noch sicherer

Deren Fahrzeuge werden von jetzt an sukzessive mit einem so genannten Abbiege-Assistenten ausgestattet. Ein System mit Kamera und Monitor zeigt dabei auch den „toten Winkel“ und sorgt für wesentlich mehr Sicherheit für Radfahrer, E-Scooter-Fahrer und Fußgänger. Sie sollen aber auch die Mitarbeiter der SAS entlasten, die mit dem System viel weniger Stress am Lenkrad haben. Freitag ließ sich auch Oberbürgermeister Rico Badenschier die Technik erklären. Der überzeugte Radfahrer: „Wir schätzen die Vorreiter-Rolle der SAS sehr. Schwerin wird damit noch sicherer.

„Zehn weitere Lkw werden wir bis zum Jahresende noch umrüsten. Irgendwann wird die gesamte Flotte mit der Technik ausgestattet sein. Damit helfen wir, dass Schwerin weiter zur fahrradfreundlichen Stadt wird“, sagt Andreas Lange, einer der SAS-Geschäftsführer. Kosten pro Lkw: fast 3000 Euro. Allerdings zum Teil aus Bundesmitteln gefördert.

