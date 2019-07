Schwerin : Abendsafari durch den Schweriner Zoo

von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Am Abend sind die Zoopforten geschlossen und die letzten Besucher sind bereits gegangen. Eigentlich, denn für die geführte Abendsafari wird der Zoo nochmals geöffnet. Alle Besucher erfahren viel Neues über die Tiere und können die Ruhe sowie die abendliche Atmosphäre im Schweriner Zoo genießen. Auch die Tiere sind bereits im Feierabend, machen es sich gemütlich und freuen sich auf die letzte Mahlzeit des Tages. Manche Tiere werden erst jetzt so richtig munter. Es stehen zum Beispiel Fütterungen bei Wolf und Rothund sowie Besuche bei Tier-WGs auf dem Programm.

Der etwa 90-minütige Zoorundgang der besonderen Art beginnt am Haupteingang des Zoos. Interessierte melden sich für die Abendsafari telefonisch unter 0385 / 3955119 oder per E-Mail unter service@zoo-schwerin.de an. Die nächste Führung findet am 26. Juli statt. Los geht es hier 21 Uhr.