Altstadt : Abenteurer und Musikhelden

von svz.de

10. Juli 2019, 08:34 Uhr

Auf Abenteuer-Reise zwischen Bücherregalen können sich Kinder in der fünften Ferienwoche begeben. Die Mitarbeiter der Stadtbibliothek und Darsteller laden vom 29. Juli an zu Räuber Brummbarts Abenteuern, einer Buchstabenexpedition für Vorschulkinder, einer witzigen Mitmachgeschichte um eine geheimnisvolle Seekiste oder einer spannenden Afrika-Rallye ein. Die Veranstaltungen finden von 9.30 bis 10.30 Uhr statt.

Unter dem Motto „Probier dich aus und find’s heraus!“ können Kinder am 7. und 8. August musikalische und darstellerische Talente entdecken. Zusammen mit Profis am Schweriner Konservatorium kann man Trompete oder andere Blechblasinstrumente, Klavier und Keyboard üben, singen und Theater spielen und mit Jannis Bautsch am Laptop eigene elektronische Beats, Loops und Melodien mithilfe einer speziellen Musiksoftware erzeugen.