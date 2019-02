Schwerin : Abgetanzt mit Max Giesinger

Mit einem Bad in der Menge und seinem Hit „Legenden“ begrüßte Max Giesinger gestern Abend knapp 2000 Fans in der Kongresshalle. Und die waren nicht nur ziemlich textsicher, sondern auch in bester Tanz- und Schnappschusslaune. Der 30-jährige Vollblutmusiker aus Karlsruhe nahm die Schweriner mit auf eine großartig klingende „Reise“ – passend zum Titel des aktuellen Albums.

